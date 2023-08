Edson Álvarez heeft miljoenentransfer te pakken: Ajax en West Ham United bereiken akkoord

LIVE WK vrouwen­voet­bal | Australië op rozen na doelpunt Raso, kwartfina­le gloort voor gastland

Gastland Australië had op het WK vrouwenvoetbal de nodige moeite om de knock-outfase te bereiken, maar de Matildas doen nog altijd mee voor de wereldtitel. Op dit moment spelen ze tegen Denemarken in de achtste finales, pal nadat Engeland met grote moeite na strafschoppen van Nigeria won. De winnaar van dit duel neemt het in de kwartfinales op tegen Frankrijk of Marokko. Volg de ontwikkelingen in ons liveblog!