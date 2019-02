Eefje Boons jaagt op EK-limiet 60 meter horden

De eis om deel te mogen nemen aan het EK indooratletiek in het Schotse Glasgow staat op de 60 meter horden bij de vrouwen op 8.10 seconden. Boons liep begin deze maand in Stockholm al 8.15 seconden nadat ze een barre reis moest doorstaan om in Zweden deel te kunnen nemen. Sneeuwstormen zaten haar reis van Karlsruhe waar ze een wedstrijd liep naar Stockholm in de weg. Een tussenstap via Zwitserland bracht haar op de dag van de wedstrijd alsnog op tijd in Zweden. En daar zat ze al dichtbij de EK-limiet en ook vorig weekend in het Belgische Gent liep de Deventerse 8.15 seconden.