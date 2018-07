Eefje Boons start in Rabat tussen de wereldtop op 100 meter horden

Eefje Boons start vrijdagavond in het hoofdtoernooi van de Diamond League. In de Marokkaanse hoofdstad Rabat hoopt de Deventer hordeloopster de wereldtop het vuur aan de schenen te kunnen leggen. ,,Natuurlijk gaat het om de ervaring, maar ik wil wel kijken hoe dichtbij ik kan komen.’’

De sterke tijden die de regerend Nederlands kampioene de afgelopen weken op de 100 meter horden neerzette, hebben niet alleen in eigen land indruk gemaakt maar ook buiten de landsgrenzen. ,,Woensdagavond kreeg ik het verzoek of ik vrijdag in de Diamond League wilde starten’’, vertelt Boons. ,,Mijn manager had wel een balletje opgegooid bij de organisatie en toen bleek dat er vrijdag een baan vrij was. Ze nodigden ze mij uit. Geweldig natuurlijk om in zo’n deelnemersveld te mogen starten.’’

Ervaring

Even twijfelde Boons nog of het wel verstandig was. De Deventerse heeft haar route richting het EK atletiek in Berlijn al uitgestippeld en programmeerde deze week tot trainingsweek met haar trainer Michel Knobbe. ,,Ik heb veel wedstrijden gelopen de afgelopen weken. De tijd waren goed, maar technisch kan er nog wel wat worden verbeterd. Daar zouden we deze week mee aan de slag gaan. Maar Michel zei meteen dat ik de Diamond League zou moeten lopen. Die ervaring kon ik niet laten lopen.’’

Want met veel Amerikaanse toppers zijn de banen goed gevuld. ,,Het is de top van de wereld die aan de start verschijnt. Echt niveau wereldkampioenschap of Olympische Spelen. Hoe mooi is dat om daar deel te mogen nemen? Ik wil gewoon hard lopen, van de ervaring genieten en mezelf weer proberen te verbeteren. Maar ik kom niet alleen om mee te doen, hoor. Ik wil graag kijken hoe dicht ik bij de toppers kan komen en ze tegenstand kan bieden.''