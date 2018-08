Eefje Boons vanavond in actie op de 4x100 meter sprint tijdens Diamond League in Zürich

,,Voor de estafette ben ik naar Zürich gekomen'', reageert Boons vanuit Zwitserland. ,,En dan zijn er voorprogramma's waar de estafetteloopsters individueel aan mee kunnen doen. Dus loop ik ook de 100 meter zelf.''

Later op de avond loopt ze de estafette met de Apeldoornse Marije van Hunenstijn, Naomi Sedney en Madiea Ghafoor. Dus geen hordewedstrijd in Zürich. ,,Geen hordes, alleen maar rechtuit deze keer'', zegt ze lachend. ,,Ik heb heel weinig honderd meters gelopen dit seizoen, maar wel hard genoeg gelopen om deel uit te maken van het estafetteteam. Dus dat is wel weer mooi. Ook op het EK in Berlijn maakte ze deel uit van Oranje, al kwam ze niet in actie. Het was al mooi dat ik er bij was en lekker dat ik nu naast de estafette ook individueel een wedstrijd kan lopen.'

Hordewedstrijden

Na Zürich staan er weer twee hordewedstrijden voor Boons op het programma. Zondag loopt de Deventerse in Berlijn, in het stadion waar ze begin deze maand nog de halve finales haalde op het EK. En een week later op zaterdag in het Engelse Newcastle loopt ze een streetrace. ,,Een winkelstraat wordt volgelegd met atletiekbanen van 100 meter, dus het winkelend publiek kan alles live meekrijgen. Een beetje promotie voor de sport, zeg maar. In Berlijn is het serieuzer, een ISTAF wedstrijd, een World Challenge.''

Daarna zit het seizoen er voor Boons qua wedstrijd op. ,,Dan kunnen we even gas terug nemen. Ik ga even op vakantie en daarna in oktober beginnen de wintertrainingen weer en bouwen we op naar het winterseizoen.''

Sterk seizoen

Boons kan terugkijken op een erg sterk seizoen. ,,Ik heb niet echt iets dat er uit springt, maar het hele seizoen was eigenlijk wel goed. Die 12,86 in Guadaljara in Spanje is wel een hoogtepuntje geweest en de halve finale op het EK. Ik wil me steeds verbeteren en dat is gelukt, dat hoop ik volgend seizoen door te zetten. Daar heb ik veel internationale wedstrijden voor nodig.''