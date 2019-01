Eefje en Marije strepen giraffe van bucketlist, Beitske strijdt om plekje in Formule W

SPORTBYTESIn de rubriek Sportbytes houden we in de gaten wat bekende sporters uit het verspreidingsgebied van de Stentor meemaken én delen op sociale media.

Zo, die kan van de bucketlist. Hordeloopster Eefje Boons uit Deventer (@eefjeboons) maakte met haar collega-atleten graag gebruik van de spaarzame vrije momenten tijdens het trainingskamp in Zuid-Afrika om de omgeving te bekijken. En daar horen in dat land wilde dieren bij, al was het achter een hek. Giraffe zien en voeren? Check!

En ook de Apeldoornse sprintster Marije van Hunenstijn (@marijevhunenstijn) kon een lach niet onderdrukken tijdens het voeren van een van de langnekker! En ook hier kon een vinkje worden gezet.

Zwolfje, de mascotte van PEC Zwolle, gooide het een keer over een andere boeg. Hij kreeg deze week schaatsles van de Zwolse Lotte van Beek (@lottevbeek), die de mascotte klaarstoomde voor het NK schaatsen voor mascottes, zo is te lezen. Dat deed Lotte zo goed dat ze het in de sprint moest afleggen tegen Zwolfje.... Nou hopen dat Van Beek het dit weekend op het NK sprint in Heerenveen beter doet. Maar daar twijfelt niemand aan.

Beitske Visser (@beitskevisser) is aangekomen in Oostenrijk voor misschien wel de belangrijkste shoot-out in haar leven. De in Dronten geboren en getogen autocoureur gaat daar met ruim vijftig andere vrouwen uit de hele wereld de strijd aan voor deelname aan de nieuwe raceklasse voor vrouwen, de Formule W. Slechts achttien dames mogen zo rijden. Beitske is vol vertrouwen en hoopt oud-Formule 1 coureurs Alexander Wurz en David Coulthard van haar kunnen te overtuigen. Wij zijn dat al! Go Beitske, Go!

Bijzondere poses, bijzondere foto's. Turnster Céline van Gerner (@celinevangerner) deelt de mooiste foto's die van haar zijn gemaakt. De Emmeloordse sportster vindt dit de mooiste. Hij is ook prachtig, wat een symmetrie!

Voetbalster Danique Kerkdijk (@daniquekerkdijk) maakt graag zelfs foto's. Na het trainingskamp met de Oranje Leeuwinnen in Zuid-Afrika ging de bij Bristol City FC voetballende prof even op bezoek bij haar geboorteregio. De voetbalster uit Olst neemt daarbij steevast haar camera mee om mooie momenten en plekken op de gevoelige plaat vast te leggen. Ook in de sneeuw!

De Apeldoornse atlete Jip Vastenburg (@jipvastenburg) is terug van de Keniaanse zon naar de sneeuw in Nederland. En dat is even een verschil in temperatuur.... Maar zo laat Jip weten: ‘ik ga snel weer naar Portugal om me daar voor te bereiden op de marathon van Sevilla in Spanje.’ Ja, steek ons de ogen maar uit.... Nee hoor, veel succes!