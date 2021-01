Eekhoff was een kwartier lang wereldkampioen bij de beloften en krijgt nu definitief géén wereldtitel

UCI komt met verklaring na kritiek op diskwalifi­ca­tie Eekhoff

28 september De diskwalificatie van Nils Eekhoff, vrijdag bij de wegrace voor beloften bij de WK wielrennen in Yorkshire, leidde tot zo veel kritiek dat de internationale wielrenunie UCI een dag later met een nadere verklaring kwam. Daarin meldt de bond dat Eekhoff is gediskwalificeerd vanwege het stayeren achter een auto, langer dan 2 minuten.