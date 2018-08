Eelco Sintnicolaas: 'Nou moet ik eerst die enkel weer goed krijgen'

Even was daar de twijfel in zijn stem, toen zijn sportieve toekomst ter sprake kwam voor de camera van de NOS. Net nadat Eelco Sintnicolaas moest besluiten de strijd te staken op de tienkamp tijdens het EK atletiek in Berlijn, zat de emotie hoog bij de de 31-jarige Apeldoornse atleet. Een dag later probeert hij te relativeren, maar weet de Nederlands recordhouder op de tienkamp dat er iets moet gebeuren.

,,Ik heb nog heel veel plezier in atletiek en wil nog twee, drie jaar op niveau meedoen’’, zegt Sintnicolaas. ,,Maar niet op deze manier natuurlijk. Dit is drie keer niks en geeft geen voldoening.''

,,Direct nadat ik af moest haken, ging er van alles door mijn hoofd. Moet ik weer tegenover de media staan om te zeggen dat ik geblesseerd moet stoppen met de wedstrijd. En dan vraag je je misschien wel eens af waar je het nog voor doet. Zeker met zo’n enkel. Ik had liever drie ongeldige sprongen gemaakt, dan was de beslissing voor me gemaakt’’, zegt Sintnicolaas.

Het EK in Berlijn duurde maar vier van de tien onderdelen voor de Apeldoorner. Na het hoogspringen moest hij de handdoek in de ring gooien.

Spierblessure

Maar een dag later heeft de atleet toch weer het vizier op de toekomst gericht. ,,Stoppen is niet aan de orde. Ik moet gewoon bezig met het antwoord op de vraag ‘hoe nu verder?’ We moeten mijn enkel goed onder de loep nemen en kijken wat er nog mogelijk is. De opbouw richting dit toernooi was ook goed uitgestippeld, al kwam er in juli wel een kink in de kabel door een spierblessure. En nu voelde ik bij het verspringen al dat het niet goed zat. Bij het hoogspringen ging het mis.''

,,Ik heb gewoon te veel ruimte in mijn enkelgewricht, dat is bekend'', zegt de atleet. ,,Misschien moet ik wel springen en afzetten met mijn andere been. Heb ik wel eens geprobeerd, al speelde toen weer een hamstring op. Ik moet met specialisten en de juiste mensen om me heen kijken hoe we dit gaan aanpakken. Ik ga terug naar de orthopeed die me in 2016 heeft geopereerd, kijken wat er nog te doen is aan mijn enkel.’’

A-status