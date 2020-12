Een allround toernooi, dat wás Sven en Ireen

Boxing Day Arsenal overtuigt in derby met Chelsea en kan eindelijk weer eens juichen

26 december Is het lek dan eindelijk boven bij Arsenal? Dat zal nog maar moeten blijken en er is een lange weg te gaan, maar de 3-1 overwinning in de Londense derby met Chelsea zal hoe dan ook een flinke opsteker zijn. In het eigen Emirates Stadium overtuigden The Gunners grote delen van de wedstrijd, waar de bezoekers lange tijd teleurstelden.