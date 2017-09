Een baanveger met een bezem van stro, in een miljardensport

Tot oud-coureur Giancarlo Fisichella het grote niets onderbrak met een zwaaisessie voor de hoofdtribune. De ingepakte en natgeregende Ferraristi ontwaakten zowaar uit hun winterslaap. Wat natuurlijk mee hielp was de rode Ferrari-jas die Fisichella droeg. Het had net zo goed Sebastian Vettel of Kimi Räikkönen kunnen zijn. Zijn gastrolletje op een weinig verheffende middag bleek de aanzet tot meer. Want wie kwam daar met zijn ruitjespet door de lege pitstraat wandelen? Jawel, good old Jacky Stewart. En daar was Niki Lauda voor de camera’s van Sky. ,,It’s still pissing rain", zei hij. En hij had gelijk.