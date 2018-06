'Een freak, in de beste zin van het woord'

Deze tien sporters zijn de grootver­die­ners van 2017

10:51 De Amerikaanse bokser Floyd Mayweather staat weer op de plek waar hij zo graag wil staan. Volgens zakenblad Forbes is 'Money', zoals zijn bijnaam luidt, de best verdienende sporter van afgelopen jaar. Mayweather had slechts één avond nodig om 275 miljoen dollar (omgerekend 235 miljoen euro) te mogen bijschrijven op zijn toch al zo goed gevulde bankrekening.