Een geel balletje dat steeds sneller en sneller vliegt

Door Thijs Zonneveld



Het komt vanuit de verte. Een klein geel balletje, met witte schoenen. Op zijn ene schouder staat Lotto, op zijn andere Jumbo. Hij stuitert van achterwiel naar achterwiel. Op een paar honderd meter van de finish versnellen de witte schoenen. Het is alsof het balletje wordt gekatapulteerd. Hij wordt groter en groter. De andere sprinters proberen het balletje in te halen, maar de grimassen op hun gezichten spreken meer dan duizend woorden.

Dylan Groenewegen is te snel.

Het is al de hele dag duidelijk hoe de tweede etappe van Parijs-Nice gaat eindigen. De wegen zijn vlak en recht, de wind staat tegen. Het is de kroniek van een aangekondigde massasprint. Het lijstje sprinters dat rondrijdt in het peloton is nogal indrukwekkend. Elia Viviani, Alexander Kristoff, John Degenkolb, Nacer Bouhanni, Arnaud Demare, Andre Greipel en nog een stel mannen met turbodijen. Maar er steekt er eentje bovenuit. Al voordat de massasprint is begonnen voel je het, zie je het, weet je het. Groenewegen gaat winnen.

Groenewegen is dit wielerseizoen begonnen zoals hij zijn sprints inzet: als een balletje dat wordt afgeschoten uit een katapult. Hij won een rit in de Dubai Tour, twee etappes in de Ronde van de Algarve – en vorige week deklasseerde hij de andere snelle mannen in de Vlaamse semi-klassieker Kuurne-Brussel-Kuurne alsof het kleuters op fietsjes met zijwieltjes waren. Was Groenewegen in 2017 al sterk en snel; in 2018 is hij nog sterker en sneller.

Het is omdat hij een jaartje ouder (24) en volwassener is. Maar ook omdat hij twee seizoenen WorldTour in zijn benen heeft. Hij heeft meer uithoudingsvermogen, hij klimt beter, hij begint frisser aan de sprints. Zijn piekwaarde is hoog, maar hij is in staat om zijn sprint relatief lang vol te houden. En hij wordt beter ondersteund in de finales door zijn ploeggenoten. Zijn adjudant Timo Roosen ontwikkelt zich tot een sprintaantrekker van wereldklasse, zijn ploeg rijdt met nog meer overtuiging voor hem – want voor een winnende sprinter kun je altijd een trapje extra.

Van winnaar tot veelwinnaar

Groenewegen ontpopt zich van winnaar tot veelwinnaar. Aanschouw de genadeloosheid waarmee hij zich positioneert, kijk naar het zelfvertrouwen waarmee hij sprint, hoor hoe routineus hij het interview na afloop afwerkt. Hij is amper over de finish en hij kijkt al naar de volgende kans. Dylan Groenewegen is nog lang niet klaar met winnen.

Dit is pas het begin.

De Fransman Arnaud Démare, winnaar van de eerste etappe, eindigde als vijfde en blijft leider in het algemeen klassement. Dinsdag gaat de derde etappe van Bourges naar Châtel-Guyon over 210 kilometer, met drie beklimmingen.

