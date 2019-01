Een greep uit de mooiste overwinningen van jubilaris Van der Poel

Pas 23 jaar is hij en nu al heeft Mathieu van der Poel honderd profzeges in het veldrijden op zijn naam staan. Zes jaar had hij ervoor nodig om deze bij elkaar te sprokkelen. Ter vergelijking: wielerlegende Sven Nys behaalde er in twintig jaar 292.

Zijn laatste zege behaalde Van der Poel zaterdag in het Belgische Gullegem. Hij won daarmee zijn 98ste UCI-cross, maar de organisatie rekende de twee zeges van de Masters in Waregem ook mee en dat brengt het totaal op honderd.

Op zijn 20ste stapte Van der Poel over van de beloften naar de elite, waar direct vanaf het begin rekening met hem gehouden moest worden. Een overzicht van de mooiste en meest spectaculaire overwinningen in zijn carrière tot nu toe.

Zo vader zo zoon

De eerste officiële wedstrijd bij de elite voor Van der Poel (hij reed als belofte al twee jaar regelmatig met de profs mee) was de cross ‘van zijn vader’ in januari 2015. De GP Adrie van der Poel in Hoogerheide wist hij meteen te winnen.

Volledig scherm Mathieu van der Poel wint zijn eerste wereldbeker in Hoogerheide. © GP Adrie van der Poel

Jongste wereldkampioen ooit

Een week na zijn officiële profdebuut werd de jonge veldrijder al wereldkampioen. In het Tsjechische Tábor was hij huidig wereldkampioen Wout van Aert en Lars van der Haar te snel af. Met zijn 20 jaar en 13 dagen werd hij de jongste wereldkampioen ooit.

Volledig scherm Zestien jaar na vader Adrie bij de profs, grijpt Mathieu van der Poel zijn eerste wereldtitel. © ANP

Slopende Koppenbergcross

Op 1 november 2017 won Van der Poel voor het eerst in zijn carrière de slopende Koppenbergcross. Na de finish liet hij zich op de grond vallen. Daarna moest hij worden ondersteund tijdens het wandelen naar de tent. Hij stond te tollen op zijn benen, duizelig van de inspanning, nadat hij Toon Aerts en Lars van der Haar had verslagen. Het was voor het eerst sinds lange tijd weer spannend in een cross waaraan Van der Poel meedeed.

Volledig scherm Een volledig uitgeputte Mathieu van der Poel. © Cor Vos

Eerste EK-zege

In het seizoen 2017–2018, zijn eerste volledige veldritseizoen, slaagde Van der Poel erin maar liefst 32 wedstrijden te winnen. Begin november 2017 won hij in het Tsjechische Tábor het Europees kampioenschap. Van der Poel reed er in de tweede ronde weg van zijn tegenstanders en zegevierde met 22 seconden voorsprong op landgenoot Lars van der Haar.

Volledig scherm Mathieu van der Poel wordt voor het eerst Europees kampioen bij de elite. © BELGA

Record Nys uit de boeken

Van der Poel won in februari 2018 in het Belgische Waregem zijn 31ste cross van het seizoen. Door de winst van de Cyclocross Masters brak hij het record van de Belg Sven Nys (dertig zeges, in 2007).