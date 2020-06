Eén jaar geleden: Van Dijk en Wijnaldum pakken Champions League met Liverpool

Van Dijk, Wijnaldum en teamgeno­ten Liverpool staan stil bij dood George Floyd

16:46 Afgelopen weekend hadden de jonge voetballers Weston McKennie, Marcus Thuram, Jadon Sancho en Achraf Hakimi in de Bundesliga al een eerbetoon aan George Floyd, de Afro-Amerikaanse man die vorige week om het leven kwam door politiegeweld in Minneapolis. Nu is daar ook de eerste club die met een groots gebaar komt: Liverpool FC.