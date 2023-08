Één keer per jaar verovert atletiek onze harten: ‘Als klein landje doen we het goed’

Één keer per jaar worden veel Nederlanders verliefd op atletiek. Verslaggever Pim Bijl is aanwezig op het WK in Boedapest en ziet van dichtbij waarom ‘we’ zo enthousiast worden van de ingewikkelde disciplines, fysieke topinspanningen en het inkijkje in de ziel van wereldtoppers als Sifan Hassan en Femke Bol.

Het zit ’m in Femke Bol, die met haar jaloersmakende loopstijl de hele wereld aankan, en ondertussen nog altijd hetzelfde meisje is als voor haar doorbraak. Het zit ’m in Sifan Hassan, altijd kiezend voor het moeilijkste pad, die het eerste saaie interview uit haar leven nog moet geven. Het zit ’m in atleet Gregory Sedoc met zijn prettige stem en de kunst om in lyrische zinnen het onbegrijpelijke begrijpelijk te maken voor mensen thuis op de bank.

Succes als aantrekkingskracht

Natuurlijk is het succes van de huidige generatie de aanjager in de aantrekkingskracht van de atletiek. Met de wereldtitel van Bol op de 400 meter donderdagavond en eerder al het brons van Hassan op de 1500 meter en Anouk Vetter op de zevenkamp is de Nederlandse selectie in de Hongaarse hoofdstad opnieuw op weg naar een fraai toernooi. Vanaf de wereldkampioenschappen in 2015, met de historische sprints van Dafne Schippers, telt de oranje equipe keer op keer mee.

Die prestaties spreken tot de verbeelding. Zeker op de loopnummers. Iedereen herinnert zich de wedstrijdjes van vroeger waarin werd bepaald wie de snelste van het schoolplein was. En dan is er nog het mondiale karakter van de atletiek. Meer dan tweeduizend atleten uit meer dan tweehonderd landen strijden in het stadion langs de Donau tegen elkaar, zorgend voor een kleurrijk gezelschap.

Op een toernooi treffen overwegend op Papendal trainende atleten indrukwekkende mannen en vrouwen afkomstig uit een grootmacht als de Verenigde Staten of sprintnatie Jamaica. Net als Afrikaanse wonderlopers en exoten uit minuscule of onbekende landjes als Grenada en Saint Lucia. Dat maakt Nederlands succes zoveel malen knapper.

Vrolijk en blij

Dat ziet het publiek in, maar ook Femke Bol, het nationale troetelkind zelf. ,,Ik vind het heel gaaf hoe goed wij het doen”, zegt ze in het uur na haar gewonnen finale. Ze doelt op de grootste prijs uit haar carrière, maar wijst ook naar de finaleplaatsen van Lieke Klaver en Niels Laros. ,,Sifan die zo goed gaat, Lieke en Niels en al die anderen in de finale. Het is superbijzonder en ik ben altijd trots om voor het land te lopen. Daarom doe ik ook heel graag de estafette. Als klein landje doen we het goed.”

Volledig scherm Femke Bol. © ANP / EPA

Behalve door goed te zijn, veroveren ook de Nederlandse atleten harten door als aanraakbare mensen door het leven te gaan. Vrolijk en blij bij een sportieve uitschieter, kwetsbaar en vol doorzettingsvermogen na een dramatische val of een verkeerde wissel bij de estafette. Er lopen echt wel strenge managers of persvoorlichters rond in deze sport, maar uitleg geven na hun WK-optreden verloopt opvallend ongefilterd.

Met Hassan als beste voorbeeld. De tweevoudig olympisch kampioene verlaat regelmatig het stadion pas rond middernacht, omdat ze werkelijk bij alle 41 aanwezige tv-stations stopt zonder haast. Zoals er ook heel veel kindjes thuis een handtekening van een van hun voorbeelden hebben, omdat de sterren alle tijd namen bij de FBK Games of NK eerder dit jaar.

Winnaarsmentaliteit

En wat te denken van Lieke Klaver, die zich in gesprekken van een paar minuutjes meer open toont dan de meeste eredivisievoetballers in een heel seizoen. Als verslaggevers Abdi Nageeye bellen op een doordeweekse middag? Geen enkel probleem. Of het moet een haperende verbinding vanuit Kenia zijn. De toekomst lijkt ook alweer verzekerd. Na zijn 1500 meter-finale geeft de met lef gelopen 18-jarige Laros een mooi inkijkje in zijn winnaarsmentaliteit.

Ze kunnen stuk voor stuk op veel sympathie rekenen. Nederland leeft dit toernooi mee, met kijkcijfers vergelijkbaar met de Europese wedstrijd van Ajax. Maar dat gebeurt wel slechts één keer per jaar. De fascinatie is er bovenal tijdens een Olympische Spelen en WK. Ook populair: het Rotterdamse volksfeest in april bij de Marathon Rotterdam. De rest van het jaar wacht de betrekkelijke luwte. Pogingen om kleinere wedstrijden onder grote aandacht te brengen, mislukken meestal. De atletiekliefde is een knipperlichtrelatie met langdurige pauzes, maar steeds weer hevig opspattende vonken.