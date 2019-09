Een krabbel en weer terug naar Argentinië

POLL Sluiting transfer­markt: achttien nieuwe gezichten bij GA Eagles

2 september Go Ahead Eagles heeft de grondige renovatie van de selectie maandagavond afgesloten. Na een bomvolle transferzomer was de jonge Belgische verdediger Jenthe Mertens van OH Leuven de achttiende en laatste speler die de Adelaarshorst als nieuweling binnenwandelde.