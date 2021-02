Een Limburgse eigenaar en Turkse topspitsen: Lille is meer dan alleen Sven Botman

Haller openhartig over blunder Ajax: ‘Ook voor de club is het geen makkelijke situatie’

11 februari Sébastien Haller, de dupe van het vergeten vinkje, toonde in een één-op-éen-gesprek genade met de teammanager en wreef in de eerstvolgende kraker tegen PSV (2-1) een bult zout in de wond. ,,Het is pijnlijk, maar ik ben de eerste die elke dag fouten maakt.”