Een regime, meerdere waarheden: nadat de bom barstte in de Nederlandse turnwereld

De waarheid van de een is niet de waarheid van de ander. Dat ondervonden we de afgelopen weken, toen we in de wereld van het turnen in Twente doken. Op zoek naar het hele verhaal struinden we door documenten en archieven, en spraken we met trainers, turnsters, ouders en bestuursleden van toen en nu, over het heden en verleden. Velen waren open, sommigen vonden het beter om te zwijgen.