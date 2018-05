Een Romatada? 'Het kan wéér!'

Van Emden: Meer kans in tweede tijdrit

15:16 Jos van Emden gaat graag verder in de Giro waar hij vorig seizoen stopte. Op de slotdag van de ronde toonde hij zich de sterkste in de race tegen de klok. De openingstijdrit van de 101ste editie is daarom ook een doel op zich, maar de coureur van LottoNL-Jumbo denkt dat het parcours van de tweede chronorit in de komende Giro (zestiende etappe) meer op zijn lijf is geschreven is.