Een ronde verder na 1-1 op eigen veld? Ajax flikte het eerder

Natuurlijk heeft Juventus na de 1-1 in Amsterdam de beste papieren om de halve finale van de Champions League te bereiken. Maar kansloos is Ajax statistisch gezien zeker niet. De laatste keer dat de Italianen een 1-1 uit de heenwedstrijd ‘verdedigden’ ging het helemaal mis voor de Oude Dame.

Met Jaap Stam in de basis en reservedoelman Raimond van der Gouw op de bank haalde Manchester United twintig jaar geleden de finale van de Champions League. Ten koste van het Juventus van Edgar Davids dat na de 1-1 op Old Trafford in Turijn met 2-3 werd verslagen. Nota bene nadat Filippo Inzaghi met twee goals Juve op een comfortabele 2-0 voorsprong had gezet. United, dat later ook de finale van Bayern München (2-1) zou winnen, kwam echter op sensationele wijze terug.

De moraal van het verhaal: Ajax zal in Italië boven zichzelf moeten uitstijgen en een stunt á la Manchester United moeten uithalen. Want in de regel heeft de Oude Dame aan 1-1 wel genoeg. Van de tien keer dat Juve in Europees verband met een dergelijk resultaat aan de return begon, bekerde de club acht keer verder. Alleen Arsenal (0-1 in de halve finale Europa Cup 2 in 1980) flikte ooit hetzelfde als United.

Ajax is zelf één van de acht clubs die in Turijn sneuvelde na een 1-1 in de heenwedstrijd. Dat was in 1978. In de kwartfinale van de Europa Cup 1 – de voorloper van de Champions League – kwamen de Amsterdammers nog heel dichtbij. Want ook in het Stadio Comunale werd het door een late gelijkmaker van Tscheu La Ling 1-1. Maar omdat diezelfde Ling, Ruud Geels en Pim van Dord in de noodzakelijke strafschoppenserie misten, lagen de Amsterdammers er toch uit.

Van de zeven keer dat Ajax in Europa begon met een 1-1 op eigen veld, haalde het toch nog drie keer de volgende ronde. Twee keer gebeurde dat tegen POAK Saloniki (2010 en 2016). Maar voor de meest aansprekende ommekeer zorgde de club in de kwartfinale van de Champions League in 1997 tegen Atlético Madrid, dat in het Vincente Calderon na op een historische Europa Cupavond na verlenging met 2-3 werd verslagen.