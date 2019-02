Een sneeuwstorm gooit haar programma in de war, maar de Deventer hordeloopster Eefje Boons ‘vliegt’ wel naar goede tijd

Een bizarre tocht ging er aan vooraf, slechts uren voor de wedstrijd in Stockholm kwam ze aan in Zweden. Hordeloopster Eefje Boons (24) liep desondanks haar beste tijd van het seizoen op de 60 meter horden: 8,15 seconden.

De Deventer atlete was zaterdag in Karlsruhe voor haar eerste wedstrijd na de traininsgsstage in Zuid-Afrika. Maar in Duitsland kwam er nog niet uit wat er in zou moeten zitten. ,,Dat was teleurstellend”, zegt Boons, die met haar bijtrekbeen tegen een horde aankwam en daardoor snelheid verloor. Zoveel snelheid dat ze bleef steken in de series en de finale aan haar voorbij zag gaan. ,,Zonde, want het was een van de trainingsonderdelen waar we hard aan hebben gewerkt. Net als de start.”

Sneeuwstorm

Een nieuwe kans zou zich al weer snel voordoen, daar hield Boons zich aan vast. Want maandag stond Stockholm op het programma, waar ze één wedstrijd zou lopen. ,,Zondagmorgen ben ik vanuit Karlsruhe naar het vliegveld in Frankfurt gegaan. Daar zou ik al vroeg het vliegtuig instappen om naar Zweden te gaan, maar de vlucht werd geannuleerd. Er was een sneeuwstorm gaande in Stockholm. Ik heb direct op mijn telefoon de vlucht om geboekt. Een paar uur later zou het volgende vliegtuig gaan, vanaf een andere gate. Maar ook die werd geannuleerd, nog steeds door het weer.”

,,Zo ben ik een tijdje bezig geweest, heen en weer lopen van gate naar gate. Toen ben ik maar naar de informatiebalie van de vliegmaatschappij gegaan. Die zagen het niet gebeuren dat er zondags nog een vliegtuig richting Stockholm zouden gaan. Ze adviseerden me om naar Zürich te vliegen en de volgende ochtend vanuit Zwitserland naar Zweden te vliegen. Ik had liever eerst naar Amsterdam gegaan bijvoorbeeld, maar alle vluchten zaten al vol. Ik heb tot een uur of 17 uur op het vliegveld door gebracht. Een beetje met mijn telefoon spelen, een serietje kijken.”

Omweg

Boons vond gelukkig nog een hotel in Zürich waar ze de nacht kon doorbrengen. ,,Daar ben ik vroeg naar bed gegaan, want maandagochtend moest ik 5 uur alweer naast mijn bed staan. Nou kon ik wel naar Stockholm vliegen gelukkig.” In Zweden aangekomen werd ze opgevangen door andere Nederlandse atleten. ,,Ik ben direct naar bed gegaan, daarna heb ik geluncht en ben weer gaan slapen. 's Avonds om 19 uur stond mijn race op het programma.”

En ondanks de bizarre reis ‘vloog’ Boons naar een tijd van 8,15 seconden, slechts een tiende van een seconde boven de EK-limiet. Dat EK wordt begin maart In Glasgow gehouden. ,,Dat voelt al goed. Dit was al een goede race, mijn start was erg sterk. Daar hebben we echt heel hard aan gewerkt in Zuid-Afrika. Mijn startsnelheid ligt nu hoger waardoor ik scherp moet zijn op hoe ik uitkom bij de eerste horde. In Stockholm ging ik daardoor te hoog over de eerste horde. Gelukkig kon ik mijn snelheid vasthouden.”