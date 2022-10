Eenheid moet terug met icoon Ritsma als bondscoach: ‘De schaatsers voelen dat het vijf voor twaalf is’

Champions League Schreuder en Berghuis willen met Ajax de rug rechten in cruciaal duel met Napoli: ‘Alle ogen op ons gericht’

Na de tegenvallers tegen Liverpool, AZ en Go Ahead Eagles is Ajax vastberaden om tegen Napoli de rug te rechten. Dat zeiden coach Alfred Schreuder en Steven Berghuis maandag op de persconferentie richting de derde groepswedstrijd in de Champions League.

3 oktober