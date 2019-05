Eerbetoon aan Senna en Ratzenberger bij GP Barcelona

Koeman hoopt op zoveel mogelijk Nederlan­ders in CL-finale

14:15 Nu Ajax een goede uitgangspositie heeft om de finale van de Champions League te bereiken, doemt een mogelijk probleem op voor Oranje. De Champions League-finale in Madrid is namelijk op zaterdag 1 juni en op donderdag 6 juni speelt Oranje al zijn eerste wedstrijd in de finaleronde van de Nations League.