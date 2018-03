Eerst Minsk, dan de toekomst voor schaatser Thomas Krol uit Deventer

Krol wil wel heel graag de afsluitende wereldbekerwedstrijd in Minsk rijden. ,,Ik sta zowel op de 1.000 als de 1.500 meter vijfde en heb nog alle kans om het podium te halen. Zeker omdat er in Minsk veel toppers niet meedoen. De ideale kans om mijn seizoen nog wat glans te geven.'' En Minsk gaat hij halen, zoveel is zeker. Al verliep de voorbereiding allesbehalve vlekkeloos. ,,Ik heb na het NK sprint even rustig aan moeten doen, maar stond eigenlijk best snel weer op het ijs. Maar in een trainingswedstrijdje kwam ik hard ten val. Sindsdien heb ik lang moeite gehad met fietstrainingen, gek genoeg. Al ging schaatsen na een week wel weer. Twee weken geleden heb ik nog een regionaal wedstrijdje in Breda gereden en afgelopen week getraind in Thialf. Steeds een uurtje pijnvrij lukt wel. Maar ik heb wel even gedacht dat mijn seizoen al voorbij was.''

Volledig scherm Thomas Krol in actie tijdens het olympisch kwalificatietoernooi, december vorig jaar. © ANP

Minsk

De Deventenaar miste de Olympische Spelen in Zuid-Korea op een haar na. Hij plaatste zich tijdens het OKT in december wel voor de 1.000 meter, maar de KNSB gebruikte haar recht om de geblesseerd geraakte Kai Verbij alsnog aan te wijzen, wat ten koste ging van Krol. Op zijn favoriete 1.500 meter, waar hij tijdens de wereldbekerwedstrijden een goede indruk maakte, wist hij zich tijdens het OKT niet te plaatsen. ,,Minsk is komend weekend voor mij de uitgelezen mogelijkheid om te laten zien wat ik kan. Belangrijk in de cyclus richting de volgende Olympische Spelen in Tokio, in 2020.''

Toekomst

Heel belangrijk, want net als bij veel andere schaatsers loopt ook het contract van Krol bij zijn werkgever iSkate af. Krol schaatst voor Plantina, dat onder iSkate hangt en nu nog in onderhandeling is over de toekomst. ,,Het is allemaal nog erg onzeker. De komende weken moeten er knopen worden doorgehakt. Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Natuurlijk hebben we het er onderling wel veel over, ik zal op zoek gaan naar de ideale route voor mij richting Tokio. Maar dat is iets voor volgende week, ik wil me daar nu eigenlijk nog niet druk om maken. Eerst Minsk, dan de toekomst.''