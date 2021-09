Eerste bekeruitslagen: Lemelerveld speelt korfbalwedstrijd bij Be Quick'28

Aan de opzet van de strijd om de districtsbekers is niets veranderd. In de groepen met teams uit de eerste- en tweede klasse gaan twee teams door naar de knock-out-fase, in de andere poules gaat alleen de winnaar een ronde verder. De hoofdklassers, die al aan de competitie zijn begonnen, stromen pas tijdens het hoofdtoernooi in.

BEKERVOETBAL

ZATERDAG

Eerste/tweedeklassers

Poule 101

4 sep

WVF - Wijhe’92 4-0

11 sep

Wijhe’92 - Unicum (17.00)

18 sep

DOS Kampen - Wijhe’92 (17.00)

Poule 103

4 sep

Schalkhaar - Owios 0-1

11 sep

Hierden - Schalkhaar (17.00)

19 sep

WSV – Schalkhaar

Poule 105

5 sep

Vorden - TVC 1-4

12 sep

Vogido – Vorden

18 sep

Vorden-Quick’20

Poule 110

4 sep

Be Quick’28 - Lemelerveld 6-5

11 sep

Lemelerveld - Lelystad’67 (17.00)

18 sep

KHC - Lemelerveld (17.00)

Poule 112

4 sep

Heino - Hulzense Boys 2-0

12 sep

Bon Boys – Heino

19 sep

Heino - ATC’65

Poule 113

4 sep

MASV - Be Quick Z. 4-1

11 sep

Be Quick Z. - DVC’26 (17.00)

18 sep

Be Quick Z. - SDOUC (17.00)

Poule 115

4 sep

Rohda Raalte - Vroomshoopse Boys 1-2

12 sep

Suryoye-Mediterraneo - Rohda Raalte

19 sep

Rohda Raalte - Grol

Poule 122

5 sep

VVG’25 - Voorwaarts T. 1-4

12 sep

Voorwaarts T. – NEO

18 sep

Enter Vooruit - Voorwaarts T. (17.00)

Derde klasse en lager

Zaterdag

Poule 201

4 sep

Almen - Eefde 1-2

11 sep

GFC - Almen

Eefde – Tubantia

18 sep

GFC - Eefde

Almen - Tubantia

Poule 202

4 sep

EGVV - ATC’65 1-7

11 sep

Wilhelminaschool – EGVV

18 sep

Eilermark - EGVV

Poule 203

4 sep

SV Rijssen – Helios 4-2

11 sep

Helios - Rigtersbleek (15.00)

18 sep

Helios - DES (15.00)

Poule 208

4 sep

Twello - Hatto Heim 3-2

11 sep

WZC – Twello

18 sep

VSW - Twello (15.00)

Poule 212

11 sep

Kon. UD - De Zweef (14.30)

14 sep

De Blauwwitters - Kon. UD

18 sep

Kon. UD - SVV’91

Poule 214

4 sep

Zalk - Teuge 1-1

11 sep

Teuge - AGOVV (15.00)

18 sep

Oene - Teuge

Poule 215

4 sep

FC RDC – Wilsum 0-3

11 sep

Swift’64 - FC RDC (15.00)

18 sep

FC RDC - VEVO (15.00)

Poule 217

4 sep

Hellendoorn - Sp. Deventer 4-0

11 sep

Sp. Deventer - Lemele (15.00)

18 sep

Sp. Deventer - Barbaros (15.00)

Poule 219

11 sep

Elistha – Gorssel

18 sep

Gorssel - Dieren (15.00)

Poule 223

4 sep

FC Zutphen - Aramea afgelast, vanwege coronageval bij Aramea.

11 sep

Oranje Nassau - FC Zutphen (15.00)

18 sep

Bornerbroek - FC Zutphen (15.00)

Poule 226

4 sep

Oeken – Heerde 3-3

11 sep

Elspeet - Oeken

18 sep

Rood-Wit’58 - Oeken

Poule 230

4 sep

SC Enschede - Blauw Wit’66 2-1

11 sep

Blauw Wit’66 - SVVN (15.00)

18 sep

Sp. Rijssen - Blauw Wit’66

Poule 236

7 sep

Harfsen - ASV’57 (19.30)

11 sep

AVC Heracles - Harfsen (14.00)

18 sep

Harfsen - Achilles E.

ZONDAG

Poule 301

5 sep

Neede – DEO 3-1

12 sep

DEO - KSV

19 sep

DEO - LSV

Poule 302

5 sep

Brummen – Doesburg 0-0

12 sep

Victoria Boys – Brummen

19 sep

EDS – Brummen

Poule 303

5 sep

ABS - Raalte 2-2

Markelo – Witkampers 0-1

12 sep

Raalte - Markelo

Witkampers – ABS

19 sep

Raalte - Witkampers

Markelo - ABS

Poule 306

5 sep

DAVO - Wesepe 2-3

Klarenbeek – Activia 5-1

12 sep

Activia - DAVO

Wesepe – Klarenbeek

19 sep

Wesepe - Activia

Klarenbeek - DAVO

Poule 309

5 sep

Broekland - KCVO 0-6

De Hoven – Wissel 5-1

12 sep

KCVO - De Hoven

Wissel – Broekland

19 sep

Broekland - De Hoven

Wissel - KCVO

Poule 310

5 sep

Warnsveldse Boys - Keijenburgse Boys 5-1

Basteom – Pax 1-8

12 sep

Pax - Warnsveldse Boys

Keijenburgse Boys – Basteom

19 sep

Keijenburgse Boys - Pax

Basteom - Warnsveldse Boys

Poule 312

5 sep

Ratti-Socii - Emst 0-1

AZC – Voorst 9-0

12 sep

Voorst - Ratti-Socii

Emst – AZC

19 sep

Voorst - Emst

Ratti-Socii - AZC

Poule 312

5 sep

SHE – Terwolde 0-6

12 sep

Ulu Spor - SHE

Terwolde - Robur et Velocitas

19 sep

Ulu Spor - Terwolde

SHE - Robur et Velocitas

Poule 315

5 sep

Sallandia – Overwetering 0-4

12 sep

Overwetering - Hoonhorst

Vilsteren – Sallandia

19 sep

Sallandia - Hoonhorst

Vilsteren – Overwetering

Poule 317

5 sep

Borne-GSV’63. 4-1

12 sep

GSV’63-Diepenheim

19 sep

GSV’63-Zenderen Vooruit.

Poule 319

5 sep

Halle - Reünie 2-4

Ruurlo - FC Dinxperlo 0-5

12 sep

Reünie - Ruurlo

FC Dinxperlo – Halle

19 sep

Halle - Ruurlo

FC Dinxperlo - Reunie

Poule 320

5 sep

CCW’16 - IJsselstreek 2-4

Diepenveen - Nieuw-Heeten 5-0

12 sep

Nieuw-Heeten - CCW’15

IJsselstreek – Diepenveen

17 sep

Nieuw-Heeten - IJsselstreek (20.00)

18 sep

CCW’16 - Diepenveen (16.30)

Poule 323

5 sep

Saasveldia – SDOL 2-5

12 sep

SDOL – Manderveen

19 sep

SDOL - Fleringen

Poule 328

5 sep

Holten - Hector 0-1

12 sep

MVV’29 – Holten

19 sep

La Première - Holten

Poule 329

5 sep

Lochem - HMC’17 4-1

SVBV - VIOS B. 1-7

12 sep

VIOS B. - Lochem

HMC’17 – SVBV

19 sep

HMC’17 - VIOS B.

SVBV - Lochem

Poule 334

5 sep

Zwolle - Lettele 1-2

Colmschate - Groen Wit 1-5

12 sep

Lettele - Colmschate

Groen Wit -Zwolle (14.30)

16 sep

Zwolle - Colmschate (20.00)

19 sep

Groen Wit - Lettele (14.30)

Poule 335

5 sep

Orderbos - Epse 2-1

12 sep

Epse - Dierense Boys

19 sep

Epse – WWNA

Poule 336

5 sep

Sportlust Vroomshoop – Mariënheem 5-1

12 sep

Mariënheem – Vasse

19 sep

Mariënheem - Reutum

Poule 342

5 sep

Heeten - Go Ahead 2-0

9 sep

ZVV’56 - Turkse Kracht (20.00)

12 sep

Go Ahead - ZVV’56

Turkse Kracht - Heeten (14.30)

16 sep

Go Ahead - Turkse Kracht (20.00)

19 sep

ZVV’56 - Heeten

Poule 349

5 sep

Haarle – Langeveen 3-2

12 sep

Luctor et Emergo - Haarle

19 sep

Almelo - Haarle

Poule 351

5 sep

De Gazelle - TKA 1-0

12 sep

Vaassen - De Gazelle

19 sep

Batavia’90 - De Gazelle