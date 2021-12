Eerste clash in het veld tussen rivalen Mathieu van der Poel en Wout van Aert

Van der Poel moest zijn rentree in het veld met een week uitstellen door een knieblessure. De Nederlander is nog niet zeker over zijn vorm en vroeg zich afgelopen week af of hij de strijd met Van Aert al aankan. De Belg kwam dit seizoen in drie crossen in actie en was telkens de beste. Via zijn ploeg Alpecin-Fenix liet hij gisteren weten zich fit te voelen. ,,Ik train al weer enige weken en de knie houdt zich goed. Ik voel me oké.”