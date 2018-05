Pellè geniet van vakantie, Ribéry maakt Deschamps belachelijk

Anna Kournikova met dochter

129.8k Likes, 3,337 Comments - 🐾 Anna 🎈Аня (@annakournikova) on Instagram: "#girlfun #movetomiami Little one, please don't inherit my dance moves 😂😂😂😂😂😂😂😂"

Eerste dag Unai Emery

Unai Emery is vandaag officieel begonnen bij Arsenal. De Spanjaard neemt het stokje over van Arsena Wenger, die na 22 jaar afzwaait bij de Gunners .

40.8k Likes, 294 Comments - Arsenal Official (@arsenal) on Instagram: "🔴 Unai Emery's first day at the #Arsenal training ground #WelcomeUnai"

Onder 17 Ajacieden zijn terug

8,676 Likes, 20 Comments - AFC Ajax (@afcajax) on Instagram: "Back in ✖️✖️✖️! 💐 for the Champs! 🥇 #U17EURO"

Ribéry drijft spot met rel rond Franse ploeg

Aanvaller Franck Ribéry heeft zich op Twitter bemoeid met het relletje dat in Frankrijk is ontstaan rond Adrien Rabiot. De middenvelder van Paris Saint-Germain was door bondscoach Didier Deschamps verzocht zich stand-by te houden voor als er iemand wegvalt uit de 23-koppige WK-selectie. Rabiot weigerde dit en Deschamps noemde dat een ''enorme fout'' van de 23-jarige voetballer.

,,Ik ben op Ibiza en ik werd net gebeld met de vraag of ik op de reservelijst wil. O Didier, dat wil ik heel graag'', twitterde Ribéry. De aanvaller van Bayern München besloot zich in 2014 niet meer beschikbaar te stellen voor de Franse ploeg. Zijn aanbod was wellicht ironisch bedoeld. Ribéry wilde in 2016 terugkeren in de nationale ploeg, maar Deschamps had hem toen niet nodig.