Eerste F1-testweek: Rivoluzione, raketmotor en verstoppertje

Door Arjan Schouten

Ferrari stofvrij

Winnaar van de eerste testweek? Ferrari. Productief en snel. Na 2008 won de Scuderia geen titel meer, maar op dat heerlijk iconische rood na - wel mat dit jaar, niet langer glimmend - is er veel veranderd deze winter. Van de coureurs (Charles Leclerc voor Kimi Räikkönen) en de teamleiding (Mattio Binnoto verving Maurizio Arrivabene) tot zelfs de persafdeling. Alsof een laagje stof van de steigerende paradepaardjes is geblazen. De Italiaanse pers praat al over de postume ‘rivoluzione’ van de vorig jaar overleden topman Sergio Marchionne. Wordt dit dan hét jaar van Sebastian Vettel?. Of verrast de tien jaar jongere Leclerc, eerste jonkie sinds jaren bij Ferrari. Die trendbreuk alleen al zou een wereldtitel rechtvaardigen.

Verstopt Mercedes zich?

‘Suchen & Verstecken’, dat is wat Mercedes volgens velen gedaan heeft, de laatste dagen. Verstoppertje spelen. Veel rondjes rijden, met de rem erop. ,,Hoeveel verschuilen ze zich?’’, vroeg Ferrari-coureur Leclerc zich gisteren nog eens af. ,,Ik heb geen idee.’’

‘Sandbagging’ noemde ook hij het, opzettelijk onder niveau presteren en niet in je kaarten laten kijken. Of is er toch meer aan de hand? Gisteren klokten de Duitsers, al vijf jaar ongeslagen in het hybride tijdperk, opeens een paar snellere tijden. ,,Ferrari lijkt iets sneller en constanter te zijn, er wacht ons een grote uitdaging’’, beweerde teambaas Toto Wolff bloedserieus. Ongelovig gegniffel viel hem ten deel.

De Honda van Max ploft niet

Mooi proces om te aanschouwen in Spanje, dat prille huwelijk tussen Red Bull Racing en Honda. De teamleiding jubelt non-stop over de rimpelloze samenwerking, die zo anders is als met Renault. Geen klant meer, maar partner. Alle neuzen dezelfde kant op, nergens op hoeven wachten en er nog miljoenen voor krijgen ook. ,,De motor gaat als een raket, Max is al verliefd’’, riep teambaas Christian Horner. Volgens technisch adviseur Helmut Marko ligt Ferrari nog voor, maar is Mercedes zelfs al voorbijgestreefd. En Verstappen? Die is alle opgeklopte verwachtingen nu al zat. ,,De motor loopt, we rijden veel, maar waar we staan? Dat zien we in Melbourne wel.’’

Williams prutst