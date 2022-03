Eerste fietsrit op de weg van Egan Bernal na horrorcrash: ‘De gelukkigste dag van mijn leven’

WK-stand Formule 1 | Eerste overwin­ning brengt Max Verstappen dichter bij Ferrari-duo

Met een enerverende zege in Saoedi-Arabië deed regerend kampioen Max Verstappen ook in de WK-stand wat terug, na de uitvalbeurt van een week eerder. De Nederlander moet de beide Ferrari-coureurs nog wel voor zich dulden, maar maakte veel terrein goed. Ook bij de constructeurs heerst de ‘rode brigade’ voorlopig, voordat het F1-circus over twee weken naar Australië trekt.

27 maart