Eerste marathon op natuurijs in Haaksbergen

IJsmeester Jaap in ’t Veld van ijsclub IJsch kon vanmorgen vaststellen dat het ijs in Haaksbergen met een dikte van drie centimeter aan de eisen voldoet. Rond tien uur was Willem Hut van de KNSB ter plekke om de ijsdikte te meten.



Haaksbergen doet bijna iedere winter mee in de strijd om het binnenhalen van de eerste marathon op natuurijs. Het is sinds 2000 de zesde keer dat Haaksbergen wint. De ijsclub uit Twente troefde de gezamenlijke verenigingen STG RijnIJssel en Thialf uit Arnhem af. Daar was de ijsvloer op de baan in sportpark 't Cranevelt ook dik genoeg, maar Hut vond de kwaliteit in Haaksbergen beter.



Donderdag wordt er ook een marathon geschaatst. Plaats van handeling is dan sportpark Cranevelt in Arnhem.



De laatste keer dat op natuurijs een marathon werd gereden in Nederland, was op 18 januari 2017 in Noordlaren.