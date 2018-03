Eerste nederlaag Federer in 2018

Cristiano Ronaldo is niet te stoppen in 2018

18 maart Cristiano Ronaldo kwam in de eerste seizoenshelft slechts tot vier doelpunten in de Spaanse competitie, maar in 2018 heeft de Portugese sterspeler de smaak weer als vanouds te pakken. Vanavond was hij tegen Girona (6-3 winst) weer drie keer trefzeker. Hij scoorde nu 21 keer in zijn laatste elf duels.