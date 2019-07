Eerste ronde eindstation Zverev en Tsitsipas

WK beachvolleybal ‘Aan presteren zijn voor ons meer consequen­ties verbonden’

19:39 Ze waren als derde geplaatst in hun poule op het WK in Hamburg, maar na drie wedstrijden sloot beachvolleybalduo Stubbe en Van Iersel vanmiddag de poulefase op plaats één af. ,,Onze winst van de tweede partij was de grootste verrassing”, aldus Marleen van Iersel.