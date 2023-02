Eerste ronde jubileumeditie ABN Amro Open afgerond: dit moet je weten over het tennistoernooi in Ahoy

Met videoMaandag ging de vijftigste editie van het grootste tennistoernooi van Nederland van start. Voor de winnaar liggen 500 rankingpunten klaar na de finale van 19 februari. Voor deze editie strikte toernooidirecteur Richard Krajicek (51) verschillende internationale topspelers en de Nederlandse toppers. Ook zijn er voor eerst vrouwelijke rolstoeltennisters aanwezig. Dit is alles wat je moet weten over de ABN Amro Open.

Deelnemersveld

Het toernooi heeft 32 deelnemers. Daarvan zijn er 24 direct toegelaten op basis van hun ranking. Drie spelers ontvingen een wildcard. Dat zijn dit jaar Tallon Griekspoor (26), Tim van Rijthoven (25) en Gijs Brouwer (26). De overige vier tennissers kwamen uit het kwalificatietoernooi dat afgelopen weekend plaatsvond.

Volledig scherm De Nederlandse deelnemers (vlnr. Tim van Rijthoven, Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp) © ANP

Een groot deel van de wereldtop is dit jaar in Rotterdam aanwezig. Maar liefst vijf spelers uit de top 10 van de wereldranglijst geeft acte de présence: de Griek Stefanos Tsitispas (24), de Rus Andrei Roeblev (25), de Canadees en titelverdediger Felix Auger-Aliassime (22), de Deen Holger Rune (19) en de Pool Hubert Hurkacz (25). Daar komt de deelname van grandslamwinnaars Daniil Medvedev (26) en Stan Wawrinka (37) nog bovenop.

Openingsronde

Stefanos Tsitsipas bereikte de tweede ronde na de winst op de Fin Emil Ruusuvuori. De Griekse nummer 3 van de wereld verloor onlangs de finale van de Australian Open van Novak Djokovic. De Canadees Félix Auger-Aliassime won van Lorenzo Sonego uit Italië.

Tweede ronde

In de tweede ronde bereikte Griekspoor na een knappe winst op Duitser en Olympisch kampioen Zverev (zie samenvatting onder het artikel voor het eerst de kwartfinales van het toernooi in Rotterdam. Van de Zandschulp speelt tegen Medvedev. De Rus won de eerdere drie ontmoetingen met de Nederlander en is opnieuw favoriet. Brouwer maakt zijn debuut op het centre court en staat voor het eerst in zijn carrière tegenover een speler uit de top-10, namelijk Rune.

Grigor Dimitrov en oud-winnaar Wawrinka plaatsten zich woensdag al voor de kwartfinales.

Bekijk hier het complete speelschema.

Naamswijziging

Tot vorig jaar was de naam van het ATP-toernooi in Rotterdam ABN Amro World Tennis Tournament. In juni kondigde Krajicek de naamswijziging naar ABN Amro Open aan. De reden hierachter is om het ‘open karakter’ van het toernooi meer onder de aandacht te brengen.

Editie 2022

De vorige keer dat de tennistoppers neerstreken in Rotterdam was tijdens de coronapandemie, met een aangepast decor en een beperkt aantal toeschouwers. Toch werd het een mooie editie met Auger-Aliassime die zijn eerste individuele ATP-titel won door de finale tegen tweevoudig grandslamfinalist Tsitsipas te winnen (6-4, 6-2). Griekspoor en Van de Zandschulp kwamen niet verder dan de tweede ronde.

Zie hieronder de reactie van toernooiwinnaar Auger-Aliassime

Dubbelspel

Er zijn zestien duo’s die strijden om de titel in Ahoy. Robin Haase (35) en Matwé Middelkoop (39) kregen vorig jaar een wildcard en grepen deze gouden kans met beide handen aan. Zij verloren in de eerste ronde en konden hun titel dus niet prolongeren. Wesley Koolhof (33), nummer een van de wereld, is met zijn Britse partner Neal Skupski (33) de favoriet voor de eindzege. Maar ook zij strandden als in de eerste ronde. Ze kregen concurrentie van onder meer Griekspoor/Van de Zandschulp. Dit duo ontving een wildcard. De andere wildcard ging naar wereldtopper Tsitsipas, die samen met zijn broer Petros (22) speelt. Beide wildcardduo's zijn al uitgeschakeld.

Volledig scherm Titelverdedigers Robin Haase (l) en Matwé Middelkoop (r) in het dubbelspel. © Jan Kok | Boomerang Fotografie

Kwalificatietoernooi

Het weekend voorafgaand het hoofdtoernooi vinden traditiegetrouw de kwalificaties plaats. De meest opvallende naam op de lijst is Zizou Bergs (23). De Belg is razend populair op socialmediaplatform TikTok. Veel van zijn video's gaan over tennis, de sport waar hij nog nooit in de top-100 van de wereldranglijst stond. Bij een uitmuntende week in Rotterdam verandert dat meteen.

Drie wildcards in het kwalificatietoernooi waren voor de Nederlanders Sidané Pontjodikromo (22), Jesper de Jong (22) en Max Houkes (22), maar allemaal plaatsten ze zich niet voor de tweede kwalificatieronde. Pontjodikromo verloor in twee sets van Aslan Karatsev (4-6, 3-6), Houkes was niet opgewassen tegen Nikoloz Basilashvili (4-6, 4-6) en De Jong wist ook geen set te pakken tegen Gregoire Barrère.

De uiteindelijke kwalificanten waren Constant Lestienne, Aslan Karatsev, Gregoire Barrère en Mikael Ymer. Quentin Halys verloor de beslissende ronde, maar werd later als lucky loser toegelaten.

Rolstoeltennis

Zevenvoudig Paralympisch kampioen Esther Vergeer (41) is sinds de eerste editie toernooidirecteur van het rolstoeltennistoernooi in de Maasstad. Nieuw dit jaar is het rolstoeltoernooi voor vrouwen. Nederland is goed vertegenwoordigd in de wereldtop. Zo is Golden Slam-houder (het winnen van alle grandslams en de Paralympische Spelen in een jaar) Diede de Groot de ‘topseed’ en torenhoge favoriet voor de eindzege.

De winnaar van de Australian Open, de Brit Alfie Hewett (25), is de blinkvanger bij de mannen.

Toeschouwers

Na de coronajaren worden weer veel tennisfans toegelaten. Tijdens de vorige editie mochten slechts 1250 liefhebbers per sessie naar binnen. De editie daarvoor was het toernooi zelfs achter gesloten deuren. Dit jaar loopt de kaartverkoop door het recente Nederlandse tennissucces nog beter dan normaal. Ahoy Rotterdam biedt iedere sessie plaats aan 10.000 mensen. De finaledag is uitverkocht.

Droomfinale

Het is de grootste wens van Krajicek dat zijn toernooi een Nederlander in de finale heeft staan. En het liefst staat daar een wereldtopper tegenover. Een finale zoals bij de laatste editie van de Libéma Open (Van Rijthoven versloeg daarin Medvedev) en de directeur is tevreden. Krajicek acht het niet onmogelijk: ,,Vorig jaar dacht ik dat Botic dit kon doen. Maar hij verloor al vroeg.”