Eerste teambaas over Verstappen: ‘Hij was meteen een heel speciale’

Door Arjan Schouten



Of hij een trots man is? Een tikkeltje gegeneerd schudt Franz Tost zijn kalende hoofd. Leunend op een hekje in de paddock van Autódromo Internacional do Algarve laat de 65-jarige Oostenrijker een lachje ontsnappen. Met alle plezier wilde hij voorafgaand aan de GP van Portugal een kwartiertje met deze krant praten over Max Verstappen, de coureur die hij in 2015 liet debuteren bij zijn formatie Toro Rosso (nu Alpha Tauri). Maar meteen maakt hij duidelijk dat we zijn rol in het succesverhaal van de Nederlander, die nu dan écht om de wereldtitel lijkt te gaan vechten, zeker niet moeten overdrijven.