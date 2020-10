Eerste training op Nürburgring afgelast vanwege regen en mist

De klok werd wel gestart, maar toen er na een uur nog altijd geen verbetering in de situatie zat werd besloten het restant van de training af te blazen. Dat was in het bijzonder balen voor Mick Schumacher en Callum Ilott, de Formule 2-coureurs die vanochtend hun debuut zouden maken in respectievelijk de Alfa Romeo en Haas.



Vanmiddag een nieuwe kans. Wanneer de mist enigszins wegtrekt zullen we Max Verstappen en zijn concurrenten vanaf 15.00 uur in actie zien, Schumacher en Ilott hun debuut wordt uitgesteld.