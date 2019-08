Eerste zege Mick Schumacher in Formule 2

Pole is één, maar het is de race die telt voor Verstappen

11:25 Pole position is één, het is de zondag die telt, zei Max Verstappen direct na zijn perfecte kwalificatie gistermiddag. Het winnen van ‘back to back’ races zou een volgende primeur zijn voor de Nederlander. Mocht het lukken, dan toch ook maar eens een blik werpen op de stand in het wereldkampioenschap.