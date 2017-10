Effectief AS Roma straft Chelsea genadeloos af

Al na amper 40 seconden was er in het Olympisch Stadion van Rome een explosie van vreugde. Stephan El Shaarawy knalde van grote afstand raak nadat de bal uit een dieptepass via het lichaam van ploeggenoot Edin Dzeko pardoes voor zijn voeten was gerold (1-0). Het was de snelste goal voor AS Roma ooit in de Champions League. In de 36e minuut kwam El Shaarawy opnieuw tot scoren met een subtiele voetbeweging: 2-0. Na ruim een uur tilde Diego Perotti de stand naar 3-0.