‘Eigenwijs snotjong’ Sam Oomen wil gewoon weer ‘kaboem!’

Capello doet boekje open over Ronaldo: ‘De kleedkamer stonk naar alcohol, zei Van Nistelrooy’

10:06 De Braziliaanse Ronaldo zorgde voor veel problemen in de kleedkamer van Real Madrid, zo stelt ex-topcoach Fabio Capello. De Italiaan was bij De Koninklijke een halfjaar trainer van Ronaldo. ,,Toen hij naar AC Milan vertrok, begonnen we plots wél te winnen”, aldus Capello bij Sky Sports.