Einde aan avontuur van Niels Zonneveld bij World Series of Darts Finals

Niels Zonneveld heeft bij de World Series of Darts Finals niet voor een derde opeenvolgende stunt kunnen zorgen. De 23-jarige Nederlander verloor in de kwartfinales van Krzysztof Ratajski, de nummer 13 van de wereld. Zelf staat Zonneveld op een 108ste plek.

Eerder in het majortoernooi had Zonneveld het publiek in Amsterdam al enkele malen op een verrassing getrakteerd door wereldtoppers Dave Chisnall en Gary Anderson uit te schakelen.

Het avontuur van Zonneveld kwam zondagmiddag in een volgepakt AFAS Live echter ten einde. Hij keek in de eerste sessie al snel tegen een 1-4 achterstand aan. Desondanks stond Zonneveld zeker niet slecht te gooien. Zo noteerde hij in die fase van de partij een gemiddelde van zo'n 95 punten, waarbij zijn Poolse opponent iets onder de 100 bleef hangen.

Het gat van vier legs verschil kreeg Zonneveld echter niet meer gedicht. Zo stapte hij de tweede pauze binnen met een 3-7 achterstand. In de laatste sessie kon de Nederlander geen wonderen meer verrichten. Zijn gemiddelde score zakte uiteindelijk ook terug tot rond de 90, waardoor de nederlaag (6-10 in legs) niet meer was af te wenden. Wel kan hij met een plek bij de laatste acht terugkijken op een geslaagd toernooi.

Door de uitschakeling van Zonneveld is Michael van Gerwen de enige overgebleven Nederlander. Hij speelt later vanmiddag in de kwartfinales tegen Mervyn King. Van Gerwen won de World Series of Darts al viermaal eerder. De laatste keer was in 2019, eveneens in Amsterdam. De huidige titelverdediger is Gerwyn Price.

Kwartfinales World Series of Darts Finals

Krzysztof Ratajski - Niels Zonneveld 10-6

Dimitri van en Bergh - Kim Huybrechts

Jonny Clayton - Gerwyn Price

Michael van Gerwen - Mervyn King

