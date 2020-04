Einde aan lange pauze? ‘Geef de fans hun portie tennis’

Door Arjan Schouten



Nummer 10 van de wereld David Goffin is al gecontracteerd, net als het Australische talent Alexei Popyrin. En ook een treffende naam is al verzonnen. De Ultimate Tennis Showdown (UTS) moet vanaf 16 mei in Monaco een einde maken aan een voorjaar zonder tennis.

De onafhankelijke tenniscompetitie is een initiatief van Patrick Mouratoglou, coach van topspelers als Stefanos Tsitsipas en Serena Williams. Vijf weekenden lang wil hij steeds 10 wedstrijden organiseren tussen ’s werelds beste tennissers op zijn eigen tennisacademie in Monaco. Die 50 wedstrijden worden natuurlijk zonder publiek gespeeld, maar de bedoeling is wel dat deze live gestreamd worden en dus een einde aan de honger van de tennisfans moeten maken.

Volledig scherm Patrick Mouratoglou. © BELGA

Doel van het project? ‘Geef de fans hun portie tennis terwijl de tour op pauze staat’, zo valt te lezen op de website, waar een strijdkreet (‘The time for TALK is over’) centraal staat. ,,Dit wordt een compleet nieuwe manier van tennis laten zien en consumeren, met nog meer engagement van de fans en entertainment. Met meer ruimte dan ooit voor de spelers om hun emoties te tonen. En een competitie waar de speler centraal staat en waar het grootste deel van de inkomsten wordt verdeeld onder de spelers en voor ondersteuning van de langer gerankte spelers’’, zo belooft Mouratoglou.

Monaco is net als Frankrijk nog tot 11 mei in lockdown. Inwoners mogen hun huis slechts onder strenge restricties verlaten. Maar Mouratoglou hoopt dat president Emmanuel Macron na 11 mei de teugels wat laat vieren, zodat de UTS op 16 mei kan starten. ,,We opereren in volledige overeenstemming met lokale fysieke afstandsvereisten om de veiligheid van spelers, coaches en een beperkt aantal UTS-personeelsleden ter plaatse te garanderen’’, zo belooft hij. Dus niet de volledige bezetting langs de baan qua lijnrechters en ballenjongens en de mogelijkheid voor coaching via video wordt onderzocht.

Volledig scherm De tennisbanen zijn al weken leeg. © Getty Images

De vraag is of deze belofte voldoende is, zo zijn evenementen in Frankrijk nog zeker tot juli verboden. En een mogelijk struikelblok van logistieke aard: kunnen genoeg spelers Monaco wel bereiken, met de strenge reisrestricties die in een groot deel van Europa nog steeds van kracht zijn? Een voordeel, veel tennissers resideren net als de Belg Goffin in Monaco.

Nadal: ‘Competition Campus’

Mouratoglou is niet de enige in de tenniswereld die spelers zonder traditionele competitie toch een uitdaging wil bieden in tijden van corona. Rafael Nadal overweegt zijn campus op Mallorca beschikbaar te stellen voor profs om er te verblijven, trainen en tegen elkaar te spelen.

,,Tennis staat op de achtergrond nu, het belangrijkste is de gezondheid van iedereen. Maar als de campus de komende maanden kan worden gebruikt om professionele spelers te helpen, zou ik het geweldig vinden als ze komen om te trainen en met elkaar te concurreren’’, zo vertelde Nadal gisteren in een statement over zijn ‘Competition Campus’. ,,Er zijn geen aankomende toernooien, maar onderlinge competitie kan wel helpen om je spel op niveau te houden voor als de tour weer begint.’’



Op de Rafael Nadal Academy in Manacor zijn alle voorzieningen om onder normale omstandigheden zo’n 80 spelers te huisvesten. Sinds 2018 wordt er aan het einde van de zomer ook de Rafa Nadal Open Banc Sabadell gespeeld, een toernooi op de ATP Challenger Tour.