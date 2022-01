Einde aan soap: Novak Djokovic verliest beroepszaak en moet Australië per direct verlaten

Djokovic mist tweede grand slam in 18 jaar

Novak Djokovic ontbreekt voor de tweede keer in achttien jaar op een grandslamtoernooi. De twintigvoudig grandslamkampioen miste sinds zijn eerste grandslamtoernooi in 2005 alleen de US Open in 2017. Hij moest zich toen afmelden met een elleboogblessure. Sinds zijn grandslamdebuut in 2005, in Melbourne, speelde Djokovic 66 grandslamtoernooien. Daarvan wist hij er twintig te winnen. Ook stond hij nog eens elf keer in een eindstrijd van een grand slam.