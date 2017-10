Einde aan succesvolle samenwerking tussen Wawrinka en Norman

WTA Finals Wozniacki laat niets heel van Halep en pakt de leiding

16:23 Tennisster Caroline Wozniacki heeft vandaag bij de WTA Finals in haar tweede partij gewonnen van Simona Halep. De Deense was in twee sets (6-0, 6-2) te sterk voor de Roemeense die in Singapore in het jaarlijkse slottoernooi als eerste is geplaatst.