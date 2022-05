Einde aan wonderlijke reeks: 40-jarige Spanjaard voor het eerst sinds 2002 niet op Grand Slam

López, momenteel de nummer 111 van de wereld, moest in de eerste ronde van het kwalificatietoernooi in Parijs het hoofd buigen voor Gian Marco Moroni, die 55 plekken lager op de ATP-ranking is terug te vinden. De 24-jarige Italiaan won met 6-1, 7-6 (4) en gaat het in de tweede kwalificatieronde opnemen tegen Pedro Cachin uit Argentinië.



Twintig jaar lang was López aanwezig op alle hoofdtoernooien van de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en de US Open. Zodoende deed de Spanjaard mee aan liefst 79 Grand Slam-toernooien op een rij, een record. Hij kwam daarin nooit verder dan de kwartfinales. In 2012 bereikte hij met de 12de plek zijn hoogste notering op de wereldranglijst.