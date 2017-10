Einde carrière Hingis na uitschakeling in Singapore

Hingis had al vooraf aan het toernooi laten weten er na de WTA Finals definitief mee op te houden. ,,Het is beter om te stoppen op het hoogtepunt'', zei ze.

Hingis begon 23 jaar geleden met tennissen en won in het enkelspel vijf grandslamtitels. Ze bereikte in 1997 de eerste plaats op de wereldranglijst. In 2002 stopte de voormalige nummer één vanwege blessureleed, om vier jaar later terug te keren. In 2007 stopte Hingis opnieuw, dit keer wegens een positieve dopingtest.