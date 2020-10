Einde seizoen Quintana door knieblessure

Serie A Napoli hard gestraft na niet komen opdagen voor duel met Juve: nederlaag én punt in mindering

14 oktober Juventus heeft een reglementaire 3-0 overwinning toegewezen gekregen in de thuiswedstrijd tegen Napoli, dat ook nog eens een punt in mindering krijgt. Napoli kwam niet opdagen voor het duel in Turijn vanwege coronabesmettingen in de selectie en dat kost de ploeg nu dus een 3-0 nederlaag én een strafpunt.