Einde seizoen voor Roompot-renners Tusveld en Van der Lijke

Tusveld, die begin volgend jaar de overstap maakt naar het WorldTourteam van Sunweb, kampt met de ziekte van Pfeiffer. Van der Lijke heeft last van een schouderblessure.



,,Al sinds ik begin deze maand moest opgeven in de BinckBank Tour voelde ik mij niet goed'', liet Tusveld weten. ,,Helaas verdwenen de klachten na een rustperiode niet. Uit onderzoek in het ziekenhuis bleek dit de diagnose. Balen, want ik had natuurlijk graag op een betere manier afscheid genomen van de ploeg.''



De 23-jarige Tusveld eindigde in zijn eerste jaar bij Roompot - Nederlandse Loterij als tiende in het eindklassement van de Ronde van Oostenrijk en als zevende op het NK tijdrijden.



Het herstel van Van der Lijke gaat nog zeker vier weken duren. ,,De arts heeft mij verboden het gewricht te belasten, dus aan een stuur trekken zit er voorlopig helaas niet in.''