Einde WK Meulenkamp, Wilson en Whitlock, Wade wint moeizaam

Bijltjesdag, zo gaat de woensdag 19 december voor de Nederlanders in de geschiedenisboeken. Vanmiddag moesten Geert Nentjes en Jeffrey de Graaf al het veld ruimen na hun partij in de tweede ronde en 's avonds was ook Ron Meulenkamp voor het laatst actief op dit WK in Ally Pally. Michael Smith imponeerde niet, maar won wel: met 3-1.



Voor James Wilson en Simon Whitlock is het WK ook alweer voorbij. De twee geplaatste spelers lieten zich in de tweede ronde verrassen door respectievelijk William O’Connor (3-2) en Ryan Joyce (3-0).



James Wade, de nummer 9 van de wereldranglijst, won wel. Maar ook dat ging uiterst moeizaam. The Machine maakte een 2-1 achterstand in sets goed en won uiteindelijk na vijf sets met 3-2 van de Japanner Seigo Asada. Wade neemt het in de derde ronde op tegen de winnaar van het duel tussen Jelle Klaasen en Keegan Brown.



Lees hieronder in het liveblog nog eens alles terug van deze zinderende dartsavond.