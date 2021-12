Einde WK voor Raymond van Barneveld, Danny Noppert met overwinning naar kerstdiner

Van Barneveld begon sensationeel met een break en een leg later een 170-finish, maar na de eerste onderbreking viel het niet meer voor de vijfvoudig wereldkampioen. Het waren de gemiste dubbels die de 54-jarige Hagenaar de kop kostten tegen Cross, zelf de wereldkampioen van 2018. Van Barneveld was zichtbaar aangeslagen en had even de tijd nodig om het te verwerken. De pijn zat zelfs zo diep, dat hij besloot geen interviews meer te doen na afloop van zijn partij.

Raymond van Barneveld druipt af na vele gemiste dubbels en slaat interviews even over

Noppert zal heel anders aan het kerstdiner aanschuiven. De dertigjarige Fries, in Londen het achttiende reekshoofd, plaatste zich zonder al te veel problemen voor de derde ronde. Ook bij The Freeze liepen de dubbels aanvankelijk niet lekker, maar hij had uiteindelijk weinig te duchten van zijn Engelse tegenstander. Al zal er tegen nummer 15 van de wereld Ryan Searle dinsdag middag wel een schepje bovenop moeten, zo wist hij zelf ook. ,,Het was trekken aan de pijlen. Ik vind het echt jammer dat ik niet beter gooide, want dit is niet wat je wil. Desondanks ben ik blij dat ik heb gewonnen.”