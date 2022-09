Eindelijk een einde aan Formule 1-soap: Oscar Piastri rijdt in 2023 voor McLaren

Alpine en McLaren (met Piastri) stonden lijnrecht tegenover elkaar. Op maandag kwam de ‘Contract Recognition Board’ van de FIA bij elkaar om zich over de zaak te buigen en vanmiddag werd de uitspraak wereldkundig. Het verdict: alleen de overeenkomst met McLaren is geldig. Dat contract, zo werd ook meteen bekend, is getekend op 4 juli, daags na de GP op Silverstone. Hij vervangt landgenoot Daniel Ricciardo bij de oranje brigade en ligt tot en met 2024 vast.



Piastri won vorig jaar de Formule 2 en het jaar ervoor de Formule 3. Bij Alpine zou hij de opvolger worden van Fernando Alonso, maar zelf had hij zijn zinnen gezet op het stoeltje naast Lando Norris bij McLaren. Dat is nu dus ook de werkelijkheid geworden. ,,Ik voel me enorm vereerd om bij zo'n groot team als McLaren mijn debuut te maken en ben heel blij dat zij mij die kans bieden. Het team staat erom bekend dat ze jong talent de kans geven en ik hoop om samen met Lando het team weer naar voren te pushen.”