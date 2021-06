Eindelijk krijgt Max weer steun van zijn oranjeleger: 'Hamilton? Die zien we volgend jaar niet meer terug’

Door Arjan Schouten



Op Camping Gelb was Eelco Sirag woensdagavond de eerste. Heel het weiland in Spielberg bei Knittelfeld had de inwoner van het Friese Warns voor het uitzoeken, dus parkeerde hij zijn grijze camper maar netjes pole position, midden op de lap grond. Luifeltje naar beneden, tuinstoelen en klaptafeltje eronder, barbecue in het gras. En de oranje Max-vlag fier op het dak.



Aan zijn bezoek aan de GP van Stiermarken ging ‘heel veel onduidelijk gezeik’ vooraf. Samen met zijn kameraad werd hij uitgeloot voor het tweede weekend, pas dinsdagmiddag om 17.00 uur rolden de kaarten voor race 1 in de mailbox. ,,Maar goed, we zijn er wel eindelijk weer bij, als eersten. We hebben zelfs de tap geopend in de biertent. Het eerste bier was voor ons”, grijnst Sirag, die dit raceweekend een van de 15.000 gelukkigen is op de Red Bull Ring. ,,Stoelen op vak P, daar heb je prachtig zicht. En ook nog een groot scherm voor je giechel.”