Eindelijk raak voor Arantxa Rus: tennisster pakt na droomweek in Hamburg eerste WTA-titel

Met videoZe is 32 jaar en loopt al vijftien jaar mee op de tour. Maar vanmiddag beleefde Arantxa Rus in Hamburg het voorlopige hoogtepunt in haar carrière. Ze won haar eerste WTA-titel door in haar eerste WTA-finale de 19-jarige Duitse Noma Akugue Noha te verslaan (6-0, 7-6 (3)) en bekroonde daarmee een droomweek. Eens te meer het bewijs dat de aanhouder wint.

De 32-jarige Rus had in de eerste set weinig te duchten van de tiener Akugue Noha, de nummer 207 van de wereld en net als de Nederlandse debutante in een WTA-finale. Rus, voor haar droomweek in Hamburg zestigste op de wereldranglijst, plaatste drie keer een break en gunde haar opponente geen game in de openingsset.

In set twee ging het meer gelijk op. Rus verloor direct haar servicegame, maar herstelde in de game die volgde alweer de schade. Bij een stand van 5-4 kreeg de Nederlandse twee matchpoints, maar Akugue Noha bleef in de partij en dwong een tiebreak af. Daarin was Rus oppermachtig (7-3), waardoor ze zich voortaan winnares van een WTA-titel mag noemen.



Tekst loopt door onder de tweet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Opleving in loopbaan

De opleving van Rus komt ogenschijnlijk uit het niets. Het is nog maar anderhalve maand geleden dat ze plek 114 bezette op de wereldranglijst. Maar na Roland Garros, waar ze teleurstellend de eerste ronde verloor, maakte ze de juiste beslissing. Vanuit Nederlands oogpunt leek het vreemd om nee te zeggen tegen de Libéma Open in Rosmalen, de enige kans voor Nederlandse vrouwen om in eigen land te spelen.



Maar Rus, voor haar carrière verhuisd naar Spanje, koos voor een graveltoernooi waar ze met de auto naartoe kon. Ze won dat futuretoernooi in La Bisbal D’Emporda, kwam terug in de top 100 en zette de reeks na Wimbledon (uitgeschakeld in de kwalificatiefase) voort. Ze won de kleine future in Den Haag en daarna het WTA125-toernooi in het Franse Contrexeville.



Tekst loopt door onder de foto.

Volledig scherm Arantxa Rus. © REUTERS

Droomweek in Hamburg

In Hamburg kende ze vervolgens een droomweek. Het 250-evenement is niet enorm sterk bezet, op weg naar de finale won Rus van één top 100-speelster, Nadia Podorska. Ze zag een dijk van een kans om haar eerst titel op het hoogste niveau te winnen en greep die vanmiddag.



Haar topweek in Hamburg heeft nogal wat positieve gevolgen. Rus komt maandag zelfs de top 50 binnen, ze staat virtueel 42ste. Daarmee kwalificeert ze zich rechtstreeks voor de US Open, eind augustus, en zal datzelfde waarschijnlijk gelden voor de Australian Open begin volgend jaar. Dat betekent weer dat ze is verzekerd van is van aanzienlijk prijzengeld de komende tijd. Sowieso zal ze niet veel ITF-toernooien meer spelen, maar de grootste podia zoeken.



Tekst loopt door onder de foto.

Volledig scherm Arantxa Rus. © REUTERS

Aanhouder wint

Rus’ verhaal is dat van de aanhouder die wint. Vijftien jaar speelt ze al op de tour. Lang leek het erop dat de winst tegen Kim Clijsters op Roland Garros 2011 en het bereiken van de vierde ronde op hetzelfde grand slam een jaar later haar belangrijkste wapenfeiten zouden blijven. Ze zakte op enig moment weg richting plek 300.



Maar ze bleef geloven in haar carrière. Al een jaar of drie werkt ze samen met de Spaanse trainer Julián Alonso, zelf oud-speler. Ze zweert bij de coach, die vanaf het begin in haar geloofde en haar de nodige topsportwetten bijbracht.

Bekijk hieronder onze tennisvideo's